Экс-глава ЦРУ раскритиковал Трампа за выступление в Лэнгли

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан раскритиковал президента США Дональда Трампа за визит в штаб-квартиру организации в Лэнгли.

По его словам, Трамп продемонстрировал отвратительное самовозвеличивание перед мемориальной стеной, посвященной героям ЦРУ.

Бреннан также отметил, что Трампу должно быть стыдно за свой поступок.

Трамп во время выступления в Лэнгли, которое состоялось 21 января, назвал американских журналистов одними из самых нечестных людей, которые только бывают. Об этом сообщает RT.