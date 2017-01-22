Экс-глава ЦРУ раскритиковал Трампа за выступление в Лэнгли
Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан раскритиковал президента США Дональда Трампа за визит в штаб-квартиру организации в Лэнгли.
По его словам, Трамп продемонстрировал отвратительное самовозвеличивание перед мемориальной стеной, посвященной героям ЦРУ.
Бреннан также отметил, что Трампу должно быть стыдно за свой поступок.
Трамп во время выступления в Лэнгли, которое состоялось 21 января, назвал американских журналистов одними из самых нечестных людей, которые только бывают. Об этом сообщает RT.
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