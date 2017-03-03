Экс-глава РФБ пойдет под суд за многомиллионное хищение

Уголовное дело в отношении бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой направлено в Чертановский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Аникеева и главный бухгалтер федерации Михаил Кочарян в период с февраля 2014 года по август 2015-го похитили в общей сложности около 44 миллионов рублей. Их пособником выступила бухгалтер Елена Силина. Кроме того, у Кочаряна был сообщник. В связи с розыском дело в отношении него выделено в отдельное производство, передает РИА «Новости».

В настоящее время Аникеева находится под домашним арестом. Дело в отношении Силиной поступило на рассмотрение суда в середине февраля. Кочарян в 2016 году скончался, но расследование было продолжено, поскольку его родственники высказались против прекращения дела по нереабилитирующим основаниям.

Новости по теме
Теги:
События: спорт
Следующая новость Бывшего парламентария Вороненкова объявили в международный розыск

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО