Экс-глава РФБ пойдет под суд за многомиллионное хищение

Уголовное дело в отношении бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой направлено в Чертановский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Аникеева и главный бухгалтер федерации Михаил Кочарян в период с февраля 2014 года по август 2015-го похитили в общей сложности около 44 миллионов рублей. Их пособником выступила бухгалтер Елена Силина. Кроме того, у Кочаряна был сообщник. В связи с розыском дело в отношении него выделено в отдельное производство, передает РИА «Новости».

В настоящее время Аникеева находится под домашним арестом. Дело в отношении Силиной поступило на рассмотрение суда в середине февраля. Кочарян в 2016 году скончался, но расследование было продолжено, поскольку его родственники высказались против прекращения дела по нереабилитирующим основаниям.