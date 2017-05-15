Экс-глава Пентагона констатировал ухудшение отношений между США и РФ

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что с момента вступления в должность президента Дональда Трампа отношения между Штатами и Россией стали хуже.

«Я думаю, одна из вещей, которая удивила людей, это то, что после выборов отношения между Россией и США на самом деле ухудшились», - цитирует его «ФедералПресс» со ссылкой на CBS News.

По его словам, Трамп не делает «никаких поблажек» Москве. Кроме того, в его администрации заметен разительный контраст в отношениях к РФ в сравнении с Китаем.

На прошлой неделе Трамп провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, которую оценил весьма положительно. В Белом доме заверили, что глава государства настроен на налаживание отношений с Москвой. Об этом Трамп неоднократно говорил в ходе своей предвыборной кампании.

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Места: Россия, США
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