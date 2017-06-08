Экс-глава ФБР обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США

Экс-директор ФБР Джеймс Коми обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в попытках его дискредитировать.

«Администрация решила дискредитировать меня, заявив, что ФБР находится в беспорядке», — заявил Коми в Сенате США, отметив, что это ложь.

Коми также заявил, что не сомневается в попытках России вмешаться в выборы президента в 2016 году.

Вместе с тем он отметил, что Трамп не приказывал ему закрыть расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, который ушел в отставку из-за обвинений в неполном раскрытии содержания своих разговоров с российским послом.

В то же время, по словам экс-директора ФБР, президент США «выразил надежду» на прекращение расследования.

Президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР 9 мая, сообщает Life.

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Теги:
Места: Россия, США
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