Экс-глава ФБР обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США
Экс-директор ФБР Джеймс Коми обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в попытках его дискредитировать.
«Администрация решила дискредитировать меня, заявив, что ФБР находится в беспорядке», — заявил Коми в Сенате США, отметив, что это ложь.
Коми также заявил, что не сомневается в попытках России вмешаться в выборы президента в 2016 году.
Вместе с тем он отметил, что Трамп не приказывал ему закрыть расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, который ушел в отставку из-за обвинений в неполном раскрытии содержания своих разговоров с российским послом.
В то же время, по словам экс-директора ФБР, президент США «выразил надежду» на прекращение расследования.
Президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР 9 мая, сообщает Life.
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