Экс-глава ФБР назвал свою причину увольнения

Бывший глава ФБР Джеймс Коми заявил, что поплатился должностью из-за отказа подтвердить безусловную лояльность нынешнему президенту США Дональду Трампу.

Коми пояснил, что речь об этом шла на совместном обеде с главой государства, который состоялся через неделю после инаугурации. Он рассказал, что Трамп неоднократно просил подтвердить лояльность, однако в ответ получил только заверения в честности, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на Тhe New York Times.

В Белом доме назвали эту информацию не соответствующей действительности. Сам президент США рассказывал СМИ об упоминаемом Коми обеде, но не раскрывал содержание беседы с экс-главой ФБР.