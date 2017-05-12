Экс-глава ФБР назвал свою причину увольнения
Бывший глава ФБР Джеймс Коми заявил, что поплатился должностью из-за отказа подтвердить безусловную лояльность нынешнему президенту США Дональду Трампу.
Коми пояснил, что речь об этом шла на совместном обеде с главой государства, который состоялся через неделю после инаугурации. Он рассказал, что Трамп неоднократно просил подтвердить лояльность, однако в ответ получил только заверения в честности, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на Тhe New York Times.
В Белом доме назвали эту информацию не соответствующей действительности. Сам президент США рассказывал СМИ об упоминаемом Коми обеде, но не раскрывал содержание беседы с экс-главой ФБР.
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