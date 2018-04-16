Экс-глава ФБР назвал Дональда Трампа профнепригодным

Экс-глава ФБР Джеймс Коми назвал американского лидера Дональда Трампа «морально непригодным» для поста президента.

Он также назвал Трампа обманщиком, который то и дело игнорирует факты.

В качестве примера он рассказал о том, что Трамп «хвастался», что присутствующих на церемонии его инаугурации людей было больше, чем на инаугурации его предшественника Барака Обамы, однако это утверждение оказалось заведомой ложью.

Кроме того, экс-глава ФБР не исключил, что Россия располагает какими-то тайными сведениями о Дональде Трампе.

Ранее Дональд Трамп назвал Джеймса Коми худшим руководителем ФБР за всю историю и обвинил его во лжи, сообщает агентство Nation news.