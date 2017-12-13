Экс-глава Национального банка Украины подсчитал долги страны

Экс-глава Национального банка Украины Сергей Арбузов заявил, что официальная цифра долга страны в 77 млрд долларов является заниженной.

По его словам, еще 3 млрд долларов могут оказаться обязательными к выплате, если Украина проиграет в суде России.

Он добавил, что Украине нужно будет выплатить 5 миллиардов долларов — в сумму входят евробонды, долги МВФ, облигации по американским гарантиям.

К неуказанным долгам Арбузов также добавил контракты по валютным свопам с Китаем, которые могут потребовать обратно.

По оценке экспертов, общая сумма приближается к девяти миллиардам долларов, передает РИА Новости.

Итого, по мнению Сергея Арбузова, сумма может подкатиться к 90 млрд долларом государственного долга.