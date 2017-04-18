Экс-глава Марий Эл владеет недвижимостью на 500 миллионов рублей

Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый в получении многомиллионной взятки, оказался владельцем недвижимости общей стоимостью в 500 миллионов рублей.

Как уточняется в материале, в Йошкар-Оле Маркелов владеет двумя квартирами площадью 500 квадратных метров.

Кроме того, он оказался владельцем архитектурных копий старинных итальянских дворцов и замков, расположенных на территории города. В одном из таких замков, расположенных в центре Йошкар-Олы, Маркелов проживал с дочерью и сыном.

Нашлась у экс-чиновника и недвижимость в Москве на улице Машкова, 9, недалеко от Чистых прудов. Здесь Маркелов купил квартиру еще в 1998 году, когда был депутатом Госдумы. Квартира площадью 71 «квадрат» стоит примерно 30 миллионов рублей.

Самым богатым членом семьи экс-губернатора оказалась его мачеха, 71-летняя Татьяна Маркелова. Пенсионерка, прописанная в Москве, владеет фирмами с миллиардными оборотами. Ей также принадлежит часть зданий в Йошкар-Оле на сумму около 300 миллионов рублей. По данным Life, Маркелова также владеет гостиницей, офисным зданием, тремя особняками и пятью земельными участками общей площадью почти три гектара.

Леонида Маркелова обвиняют в получении взятки в размере 235 миллионов рублей. Следователи считают, что Маркелов за взятки помогал получать дотации из бюджета. Басманный районный суд Москвы ранее арестовал Маркелова до 12 июня 2017 года. Экс-чиновник вину полностью отрицает, сообщает «Федерал пресс».