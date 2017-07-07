Экс-глава Марий Эл написал в СИЗО три поэмы

Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый в получении взятки в 235 миллионов рублей, находясь в СИЗО, занялся литературной деятельностью.

Члены Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы проинспектировали столичное СИЗО «Лефортово», где содержится экс-чиновник, и сообщили, что Маркелов начал писать стихи, а также уже написал три поэмы.

Одна из них историческая, посвящена Крыму, а две других о его работе и жизни, уточняет «Национальная служба новостей».

6 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Маркелова с должности главы Марий Эл по собственному желанию. 13 апреля Маркелов был задержан в Йошкар-Оле по подозрению в получении крупной взятки.