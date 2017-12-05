Экс-глава Каталонии боится возвращаться в Испанию

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон отказался покинуть Бельгию, несмотря на отмену международного ордера на его арест, заявил адвокат политика Поль Бекар.

По его словам, Пучдемон останется в Бельгии, так как испанский суд отозвал лишь один из трех ордеров на его арест.

«Он будет немедленно задержан, если вернется», - пояснил адвокат.

Ранее верховный суд Испании отозвал международный ордер на арест Пучдемона и четырех экс-членов правительства Каталонии.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании. В нем приняли участие 2,28 миллиона граждан. По итогам голосования 90,18 процента участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты, сообщает ТАСС.