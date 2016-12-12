Экс-глава Генштаба РФ рассказал о причинах захвата Пальмиры

Бывший начальник Генштаба ВС России генерал армии Юрий Балуевский считает, что к захвату сирийской Пальмиры боевиками привели просчеты в военном планировании.

К ним, помимо всего прочего, могли привести длительные гуманитарные паузы, которые дали боевикам возможность перегруппироваться, рассказал он «Интерфаксу».

Ситуацию в Пальмире генерал назвал ударом по престижу, в том числе и России. Он заявил, что подобное развитие событий необходимо было предвидеть.

«Какая бы ни была сирийская армия, но не отследить сосредоточение сил противника в районе Пальмиры... Это неправильно. Так не должно быть. И мои коллеги, которые там есть – я тоже не понимаю их. У сирийцев, может быть, нет таких возможностей, как у нас. Но мы-то куда смотрели – если это действительно так – что Пальмиру взяли», - сказал Балуевский.