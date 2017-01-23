Экс-глава Еврокомисии призвал к скорейшей отмене антироссийских санкций

Экс-глава Еврокомиссии и бывший премьер-министр Италии Романо Проди заявил, что Европе следует немедленно отменить санкции в отношении России, не дожидаясь, когда такой шаг сделает президент США Дональд трамп.

«Можно приносить жертвы ради комплексной политики, но если солидарности нет, то не имеет смысла упорствовать далее», - сказал он в интервью изданию La Stampa.

Проди предложил европейским властям «сыграть на опережение» и не оставлять Вашингтону привилегированную роль в отношениях с Москвой.

Ранее за отмену антироссийских санкций высказался кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон. Он заявил, что российский народ невозможно сломить подобными мерами.