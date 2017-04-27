Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии

Экс-начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов, признанный виновным в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества, приговорен к 22 годам колонии строгого режима.

Согласно приговору, Сугробов лишен также звания генерал-лейтенанта полиции.

Защита осужденного собирается обжаловать приговор. «Пострадавшими становятся те, кто подрывал экономическую безопасность, а злодеями оказываются те, кто ее защищал», - заявил адвокат Сугробова Эдуард Исецкий.

Он отметил, что арест с имущества всех фигурантов дела был снят, а основным мотивом преступления суд посчитал получение внеочередных званий и наград.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, Сугробов в 2011 создал преступное сообщество из числа его подчиненных, а также разработал и общую схему совершения преступлений, которая заключалась в фальсификации доказательств, которые являлись основанием для уголовного преследования, чтобы создать видимость успешного выполнения служебных задач. В итоге подсудимый и его сообщники получили материальную выгоду в виде карьерного роста, присвоения внеочередных специальных званий, ведомственных и государственных наград.

Среди потерпевших оказались главный врач ЦКБ, председатель правления компании Nanotec-Industries AG, глава администрации Смоленска, и.о. ректора Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса, врио руководителя Управления Росреестра по Московской области, директор департамента Счетной палаты, сообщает ТАСС.

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