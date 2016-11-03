Экс-генсек НАТО видит США в роли морового жандарма

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал США стать мировым жандармом и чаще вмешиваться в международные конфликты.

«Мы нуждаемся в США как мировом жандарме, нам необходимо решительное глобальное лидерство США», - приводит ТАСС слова Расмуссена.

По его мнению, это позволило бы решить текущие мировые проблемы.

Кроме того, экс-генсек обвинил президента США Барак Обама в недостаточном использовании военной силы и угрозы ее применения, чтобы предотвратить возникшие конфликты.

Расмуссен также высказал уверенность в том, что у нового американского лидера не будет другого выбора, кроме как чаще вмешиваться в международные конфликты. «Сверхдержавы не уходят на пенсию», резюмировал он, отметив, что только наличие в мирового жандарма может решить все проблемы, в то время как РФ «атакует Украину и дестабилизирует Восточную Европу», «Китай играет мускулами», а «страна-изгой КНДР угрожает применением ядерного оружия».

Экс-генсек альянса выразил обеспокоенность возможностью победы на президентских выборах в США миллиардера Дональда Трампа. По его мнению, это очень опасно для всего мира.

Андерс Фог Расмуссен занимал пост генерального секретаря НАТО в 2009-2014 годах.