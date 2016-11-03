Экс-генсек НАТО видит США в роли морового жандарма

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал США стать мировым жандармом и чаще вмешиваться в международные конфликты.

«Мы нуждаемся в США как мировом жандарме, нам необходимо решительное глобальное лидерство США», - приводит ТАСС слова Расмуссена.

По его мнению, это позволило бы решить текущие мировые проблемы.

Кроме того, экс-генсек обвинил президента США Барак Обама в недостаточном использовании военной силы и угрозы ее применения, чтобы предотвратить возникшие конфликты.

Расмуссен также высказал уверенность в том, что у нового американского лидера не будет другого выбора, кроме как чаще вмешиваться в международные конфликты. «Сверхдержавы не уходят на пенсию», резюмировал он, отметив, что только наличие в мирового жандарма может решить все проблемы, в то время как РФ «атакует Украину и дестабилизирует Восточную Европу», «Китай играет мускулами», а «страна-изгой КНДР угрожает применением ядерного оружия».

Экс-генсек альянса выразил обеспокоенность возможностью победы на президентских выборах в США миллиардера Дональда Трампа. По его мнению, это очень опасно для всего мира.

Андерс Фог Расмуссен занимал пост генерального секретаря НАТО в 2009-2014 годах.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: выборы
Организации: НАТО
Следующая новость Уровень IQ не связан с интеллектом человека

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО