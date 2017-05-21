Экс-директор ЦРУ назвал Трампа «полезным идиотом» для Москвы

Экс-директор ЦРУ и АНБ США Майкл Хэйден заявил, что Кремль рассматривает американского президента как «полезного идиота».

Хэйден сказал: «В ноябре, за несколько дней до выборов, я пытался понять странную симпатию Дональда Трампа по отношению к Владимиру Путину». Он подчеркнул, что спустя шесть месяцев со дня инаугурации лидера определение «полезный идиот» более всего подходит Трампу, пишет Lenta.ru.

Генерал напомнил, что спецслужбы США подозревают Россию во вмешательстве в ход выборов президента Америки. Он также предупредил Германию о возможном российском влиянии в ход выборов в бундестаг, которые состоятся 24 сентября.

Ранее в статье, вышедшей в The Washington Post, Хэйден написал, что Трамп для России - «polezni durak». Полезными идиотами в СССР называли наивных иностранцев, симпатизировавших Советскому Союзу. Сегодня такое определение дают человеку, который является марионеткой.