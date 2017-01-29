Экс-депутат Вороненков исчез после дачи показаний против Януковича

Экс-депутат от партии КПРФ Денис Вороненков не выходит на связь после сообщений о том, что он якобы дал показания против экс-президента Украины Виктора Януковича.

По словам члена президиума ЦК КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина, коммунисты пока не могут выяснить местонахождение Воронкова, но на данный момент решают, стоит ли исключать бывшего парламентария из партии.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что Вороненков сам вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу о государственной измене против Януковича. Издание также выяснило, что Вороненков и его супруга Мария Максакова переехали в Киев.

- Думаю, что время и возможность опровергнуть появившуюся информацию у Вороненкова были. У нас решают контрольные органы партии, но моя личная оценка: если это действительно было, то это серьезный ущерб и партии, и стране, поэтому будем разбираться, - цитирует ТАСС слова Афонина.