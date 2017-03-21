Экс-депутат Рады спрогнозировал срок переворота на Украине

Экс-парламентарий Александр Олейник полагает, что новый государственный переворот на Украине, в результате которого будет свергнут президент Петр Порошенко, произойдет в конце апреля или в начале мая.

«Почему именно в это время? Я слышал такую мотивацию, что политики не хотят этим заниматься до Пасхи, то есть они еще и набожные у нас», - сказал он в интервью «Ленте.ру». Бывший депутат добавил, что вероятность переворота составляет 60-70%.

По мнению Олейника, репетиция переворота уже состоялась 15 марта, когда в сессионный зал Верховной Рады зашли вооруженные бойцы нацгвардии и полицейские.

Ранее Олейник отмечал, что свержение Порошенко готовят сразу три политических клана. Один из них возглавляет Юлия Тимошенко, второй – Александр Турчинов и Арсен Аваков, а третий представляет собой объединение радикалов.