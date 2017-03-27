Экс-депутат Пономарев пообещал отомстить за убийство Вороненкова

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев пообещал отомстить за смерть беглого коллеги и друга Дениса Вороненкова. Об этом он заявил на похоронной церемонии Вороненкова на Зверинецком кладбище в Киеве.

Ранее Пономарев также сообщил, что в день убийства Вороненков шел на встречу с ним. По мнению экс-депутата, Вороненкова убили спецслужбы России, так как для них экс-депутат был «предателем».

На траурном мероприятии присутствовали около 100 человек. Вдова погибшего певица Мария Максакова, находящаяся на четвертом месяце беременности. Не могла сдержать слез, она плакала у гроба, стоя на коленях, сообщает Oane.ws.

Вороненков и Максакова сбежали на Украину, получив местное гражданство. Некоторое время назад стало известно, что Вороненков дал показания украинской прокуратуре по делу экс-президента Виктора Януковича. В России он был объявлен в розыск по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы. 23 марта беглый экс-депутат был убит в центре Киева.

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