Экс-депутат похитил 3,2 миллиона рублей у прикамской управляющей компании

Экс-депутат одного из сельских поселений Горнозаводского района предстанет перед судом за растрату на сумму в 3,2 миллиона рублей, сообщили в следственном комитете региона.

Как уточняется в материале, депутат из поселка Сараны, возглавляя местную управляющую компанию, тратил деньги, уплачиваемые населением за жилищно-коммунальные услуги, на собственные нужды.

По словам замруководителя СО СУ СК по Горнозаводску Альберта Габдрахманова, народный избранник брал наличные из кассы, снимал со счета, переводил на другие счета, оплачивая собственные долги.

Кроме того, обвиняемый покупал мебель, бытовую технику для себя, предоставляя в бухгалтерию настоящие и подложные чеки.

Бывшему депутату грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает «Федерал пресс».