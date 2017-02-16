Экс-депутат Михеев объявлен в розыск
Бывший депутат Госдумы Олег Михеев, обвиняемый в мошенничестве, объявлен в федеральный розыск.
Обвинительное заключение по уголовному делу экс-парламентария было утверждено генпрокуратурой еще в конце прошлого года. Однако до Советского районного суда в Волгограде для рассмотрения по существу оно так и не дошло, поскольку обвинительное заключение не подписано самим Михеевым, сообщает «Коммерсант».
Получить комментарий от бывшего депутата изданию не удалось, но на официальном сайте отделения «Справедливой России» по Волгоградской области сообщается, что с ним смогли связаться коллеги по партии. Михеев заявил, что уголовные дела в отношении него возбуждены незаконно.
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