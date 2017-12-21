Экс-депутат от ЛДПР подал документы в ЦИК

Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков подал в Центризбирком документы для выдвижения на выборы президента России от партии «Честно».

Уточняется, что Худякова выбрали как «непримиримого борца с коррупцией».

Роман Худяков входил во фракцию ЛДПР в Госдуме РФ прошлого созыва, но в прошлом году был исключён за участие в праймериз «Единой России».

Ранее документы на выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах 2018 года уже подали 34 кандидата, сообщает Life.