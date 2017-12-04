Экс-депутат конгресса США осуждена за фальшивую благотворительность

Бывшая депутат Палаты представителей Конгресса США Коррин Браун получила срок за мошенничество и уклонение от налогов. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы.

Согласно данным расследования, экс-депутат создала организацию, которая, прикрываясь благотворительностью, служила для обогащения Браун и ее приближенных. Организация должна была выдавать детям из бедных семей гранты на учебу. Ее руководство собрало порядка 800 тысяч долларов, но выдало только один грант в размере одной тысячи долларов, сообщает РИА «Новости».

Двое бывший сотрудников организации пошли на сделку со следствием и признали свою вину. Браун утверждала на суде, что была не в курсе махинаций.