Экс-депутат конгресса США осуждена за фальшивую благотворительность
Бывшая депутат Палаты представителей Конгресса США Коррин Браун получила срок за мошенничество и уклонение от налогов. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы.
Согласно данным расследования, экс-депутат создала организацию, которая, прикрываясь благотворительностью, служила для обогащения Браун и ее приближенных. Организация должна была выдавать детям из бедных семей гранты на учебу. Ее руководство собрало порядка 800 тысяч долларов, но выдало только один грант в размере одной тысячи долларов, сообщает РИА «Новости».
Двое бывший сотрудников организации пошли на сделку со следствием и признали свою вину. Браун утверждала на суде, что была не в курсе махинаций.
Следующая новость Польша пригрозила Украине «ответными действиями»
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии