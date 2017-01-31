Экономисты предсказали укрепления рубля после отмены санкций

В случае отмены США санкций в отношении России рубль может укрепиться на 5-10 процентов.

Такое мнение высказали большинство из 27 опрошенных агентством Bloomberg экономистов. Согласно второму сценарию, укрепление рубля будет менее значительным и составит всего 1-5 процентов. Данной точки зрения придерживаются 41% опрошенных.

По мнению аналитиков, при смягчении санкций соотношение валют может установиться на уровне менее 50 рублей за доллар. При этом ЦБ РФ начнет валютные интервенции, с целью контроля рисков для финансовой стабильности.

При этом агентство отмечает, что в настоящее время вероятность отмены Вашингтоном санкций снизилась до 35%, тогда как в конце 2016 года она составляла 43%.