Экономисты предсказали укрепления рубля после отмены санкций
В случае отмены США санкций в отношении России рубль может укрепиться на 5-10 процентов.
Такое мнение высказали большинство из 27 опрошенных агентством Bloomberg экономистов. Согласно второму сценарию, укрепление рубля будет менее значительным и составит всего 1-5 процентов. Данной точки зрения придерживаются 41% опрошенных.
По мнению аналитиков, при смягчении санкций соотношение валют может установиться на уровне менее 50 рублей за доллар. При этом ЦБ РФ начнет валютные интервенции, с целью контроля рисков для финансовой стабильности.
При этом агентство отмечает, что в настоящее время вероятность отмены Вашингтоном санкций снизилась до 35%, тогда как в конце 2016 года она составляла 43%.
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