Экономисты напомнили Белому дому о Великой депрессии

Свыше тысячи экономистов, в числе которых нобелевские лауреаты, подписали открытое письмо президенту США Дональду Трампу, призвав его отказаться от протекционистской политики.

Они напомнили американскому лидеру, что к Великой депрессии 1930-х годов привела аналогичная политика и принятие закона Смута-Холи о таможенном тарифе. Экономисты подчеркнули, что протекционистские меры чреваты удорожанием жизни и ухудшением экономической ситуации в большинстве городов США.

По мнению авторов письма, введение пошлин на ввоз товаров в США ошибочно и грозит Штатам разрывом торговых соглашений, сообщает «Лента.ру».