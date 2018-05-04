Экономисты напомнили Белому дому о Великой депрессии
Свыше тысячи экономистов, в числе которых нобелевские лауреаты, подписали открытое письмо президенту США Дональду Трампу, призвав его отказаться от протекционистской политики.
Они напомнили американскому лидеру, что к Великой депрессии 1930-х годов привела аналогичная политика и принятие закона Смута-Холи о таможенном тарифе. Экономисты подчеркнули, что протекционистские меры чреваты удорожанием жизни и ухудшением экономической ситуации в большинстве городов США.
По мнению авторов письма, введение пошлин на ввоз товаров в США ошибочно и грозит Штатам разрывом торговых соглашений, сообщает «Лента.ру».
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