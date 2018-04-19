Экономист предсказал россиянам отмену льгот и рост налогов

«Первой ласточкой» станет отказ властей от льготной ставки НДС на лекарства, продукты питания и ряд других товаров.

Ранее сообщалось, что глава правительства Дмитрий Медведев уже поручил просчитать последствия отмены данной льготы. Отказ от нее власти объясняют намерением повысить адресную социальную помощь малоимущим.

Экономист, биржевой эксперт, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский уверен, что реализация указанной меры приведет к росту цен на упомянутые товары и инфляции. «За все эти новшества заплатят по большому счету из своего кармана рядовые россияне, которые на мартовских выборах 2018 года проголосовали за продолжение всего этого финансового мракобесия», - сказал он в интервью НСН.

Позицию властей он назвал лицемерной, отметив, что адресную помощь получит только небольшая часть из 22 миллионов человек, которые официально признаны находящимися за чертой бедности.

По словам эксперта, Минфин продолжает политику сокращения бюджетных расходов на поддержку малоимущих. Доходы, полученные в результате отмены льготной ставки НДС и социальных льгот, многократно превзойдут затраты на оказание адресной помощи.