Экономика США начинает движение в бездну

Сумма государственного долга США неуклонно растет. По оценкам специалистов, прогноз крайне неутешительный.



Если не принять меры в ближайшем будущем, госдолг к 2017 году может увеличиться до 150% ВВП, сообщает Газета.ru



На сегодняшний день, сумма уже подходит к отметке 20 триллионов долларов. Эта сумма равняется 77% ВВП страны.



Уже через десять лет сумма долга может сравняться с ВВП, и таким образом достигнет исторического максимума. Дальше – хуже.



С марта 2017 года президент США Дональд Трамп готовится к налоговой реформе. Ее ключевым пунктом будет снижение корпоративного налога, что позволит корпорациям и банкам сэкономить миллиарды долларов. Но по мнению экспертов, стимулирующий эффект может не оказать значительного действия на состояние экономики страны.

