Экономика США начинает движение в бездну
Сумма государственного долга США неуклонно растет. По оценкам специалистов, прогноз крайне неутешительный.
Если не принять меры в ближайшем будущем, госдолг к 2017 году может увеличиться до 150% ВВП, сообщает Газета.ru
На сегодняшний день, сумма уже подходит к отметке 20 триллионов долларов. Эта сумма равняется 77% ВВП страны.
Уже через десять лет сумма долга может сравняться с ВВП, и таким образом достигнет исторического максимума. Дальше – хуже.
С марта 2017 года президент США Дональд Трамп готовится к налоговой реформе. Ее ключевым пунктом будет снижение корпоративного налога, что позволит корпорациям и банкам сэкономить миллиарды долларов. Но по мнению экспертов, стимулирующий эффект может не оказать значительного действия на состояние экономики страны.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии