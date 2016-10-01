Экологии Подмосковья в сентябре 2016 года нанесен ущерб на 368 млн рублей

В Министерстве экологии и природопользования Московской области подвели итоги проверок сентября 2016 года. Согласно данным специалистов ведомства, экологии Подмосковья нанесен ущерб на сумму 368 миллионов рублей.

За указанный период инспекторы провели 467 проверок и выписали штрафов на сумму 5,2 миллиона рублей по 103 фактам нарушения природоохранного законодательства, - сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2017 году, объявленном в России годом экологии, особенное внимание в работе будет уделено решению вопросов защиты леса и очистки водоемов, проблемам полигонов ТБО.