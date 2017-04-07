Экологи выступили против строительства ГЭС на Селенге

Активисты-экологи из 30 стран мира высказались против строительства гидроэлектростанций в бассейне самого крупного прока озера Байкал – реки Селенга.

Они подписали обращение к руководству Монголии и Всемирного банка, в котором призвали к соблюдению норм международного права, предотвращению потенциальной угрозы для мировых запасов пресной воды и обеспечению сейсмической безопасности.

«Без преувеличения можно сказать, что вопрос строительства ГЭС на Селенге перестает быть предметом обсуждения только двух стран, Монголии и России, и по-настоящему выходит уже на международный уровень», – цитирует РИА ФедералПресс российского координатора коалиции «Реки без границ» Александра Колотова. Он отметил, что если Всемирный банк преодолеет сопротивление экологов и населения региона, то это будет означать превосходство крупного капитала над международными природоохранными конвенциями.

В России в настоящее время проходит обсуждение проектов двух монгольских ГЭС в бассейне Селенги и их возможного воздействия на природу.

Новости по теме
Теги:
События: экономика
Следующая новость СМИ сообщили о жертвах удара США по авиабазе в Сирии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО