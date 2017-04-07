Экологи выступили против строительства ГЭС на Селенге

Активисты-экологи из 30 стран мира высказались против строительства гидроэлектростанций в бассейне самого крупного прока озера Байкал – реки Селенга.

Они подписали обращение к руководству Монголии и Всемирного банка, в котором призвали к соблюдению норм международного права, предотвращению потенциальной угрозы для мировых запасов пресной воды и обеспечению сейсмической безопасности.

«Без преувеличения можно сказать, что вопрос строительства ГЭС на Селенге перестает быть предметом обсуждения только двух стран, Монголии и России, и по-настоящему выходит уже на международный уровень», – цитирует РИА ФедералПресс российского координатора коалиции «Реки без границ» Александра Колотова. Он отметил, что если Всемирный банк преодолеет сопротивление экологов и населения региона, то это будет означать превосходство крупного капитала над международными природоохранными конвенциями.

В России в настоящее время проходит обсуждение проектов двух монгольских ГЭС в бассейне Селенги и их возможного воздействия на природу.