В США экологи предъявили иск президенту

Экологическая организация Earthjustice подала в суд на президента США Дональда Трампа.

Американского лидера обвиняют в нарушении «Закона о древностях», принятого в начале ХХ века, передает Nation News. Дело в том, что ранее Трамп подписал указы, согласно которым будет значительно сокращена площадь двух заповедников, созданных его предшественниками – Бараком Обамой и Биллом Клинтоном.

Ранее подобное рапоряжение было отдано Трампов в отношении заповедника в штате Юта. По мнению американского президента, власти должны сделать выбор в пользу повышения эксплуатации природных ресурсов.