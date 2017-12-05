В США экологи предъявили иск президенту
Экологическая организация Earthjustice подала в суд на президента США Дональда Трампа.
Американского лидера обвиняют в нарушении «Закона о древностях», принятого в начале ХХ века, передает Nation News. Дело в том, что ранее Трамп подписал указы, согласно которым будет значительно сокращена площадь двух заповедников, созданных его предшественниками – Бараком Обамой и Биллом Клинтоном.
Ранее подобное рапоряжение было отдано Трампов в отношении заповедника в штате Юта. По мнению американского президента, власти должны сделать выбор в пользу повышения эксплуатации природных ресурсов.
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