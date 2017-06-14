Экипаж МКС снабдят колбасой и хреном
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-06» доставит на МКС около двух с половиной тонн различных грузов.
В их числе колбаски «Пиколини» со вкусом парзмезана и хамона, аджика, хрен, а также свежие овощи и фрукты, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на завотделом питания Института медико-биологических проблем Александра Агуреева.
Старт «Прогресса» с космодрома Байконур намечен на 12:20 мск. Помимо продуктов, он доставит на орбиту воду, топливо и сжатые газы.
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