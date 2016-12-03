Экипаж МКС не будут сокращать из-за аварии «Прогресса»

Потеря космического корабля "Прогресс МС-04" с новогодними грузами для космонавтов не повлияет на планы по сокращению российского экипажа МКС. Об этом сообщил гендиректор корпорации "Энергия" Владимир Солнцев.

Ранее сообщалось, что с весны следующего года российский этап станции сократят с трех до двух человек. Одной из причин является изменение графика запусков грузовых "Прогрессов" - их будут запускать три раза в год вместо четырех. В случае необходимости, к МКС могут запустить резервный "Прогресс".

В 2016 году до МКС добрались только два из запланированных трех "Прогрессов". На 2017 год запланированы три пуска, первый из которых должен состояться 2 февраля, сообщает ТАСС.