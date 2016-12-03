Экипаж МКС не будут сокращать из-за аварии «Прогресса»
Потеря космического корабля "Прогресс МС-04" с новогодними грузами для космонавтов не повлияет на планы по сокращению российского экипажа МКС. Об этом сообщил гендиректор корпорации "Энергия" Владимир Солнцев.
Ранее сообщалось, что с весны следующего года российский этап станции сократят с трех до двух человек. Одной из причин является изменение графика запусков грузовых "Прогрессов" - их будут запускать три раза в год вместо четырех. В случае необходимости, к МКС могут запустить резервный "Прогресс".
В 2016 году до МКС добрались только два из запланированных трех "Прогрессов". На 2017 год запланированы три пуска, первый из которых должен состояться 2 февраля, сообщает ТАСС.
Следующая новость Путин поздравил нового короля Таиланда со вступлением на престол
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии