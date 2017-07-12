Екатерину II хотят лишить звания основательницы Днепра

Власти украинского города Днепр, ранее носившего название Днепропетровск, хотят лишить Екатерину II звания его основательницы, сообщили в пресс-службе городского совета.

По мнению местных историков, Днепр появился на целых 200 лет раньше, чем родилась российская императрица.

Если дату основания города официально перенесут, то Екатерину II де-факто лишат звания царицы-градоосновательницы.

Изначально город носил название Екатеринослав и задумывался как третья столица Российской империи, а после смерти Екатерины был переименован в Новороссийск. В 1926 году был переименован в Днепропетровск и носил это название до 2016 года, сообщает Life.