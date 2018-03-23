Екатеринбуржцы потребовали провести референдум по башне

Жители Екатеринбурга выступают против сноса телебашни и требуют проведения референдума по этому вопросу.

Две группы активистов подали соответствующие заявления в местный избирком. По словам главы комиссии Ильи Захарова, они будут рассмотрены в 15-дневный срок. При этом он добавил, что активисты получат отказ, поскольку снос башни не является вопросом местного значения, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, Захаров усомнился в серьезности их намерений, пояснив, что заявления о референдуме были поданы только сейчас, хотя разговоры о сносе ведутся давно. Демонтаж башни намечен на ближайшие выходные.