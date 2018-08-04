Екатеринбургская епархия попалась на финансовых махинациях

Через епархию в Екатеринбурге выводили средства для оплаты многомиллиардного проекта по строительству оружейных заводов в Венесуэле. Об этом рассказала бывший финансовый директор строительной компании Ирина Помещикова.

Россия собиралась возвести в Венесуэле два оружейных завода по производству автоматов АК-103 и патронов к ним. Следствие утверждает, что «Рособоронэкспорт» за сопровождение сделки планировал получить около двух процентов, оставшиеся средства распределялись между ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848», ОАО «Концерн «Ижмаш» (теперь «Калашников») и КБАЛ.

Строительство стартовало в 2009 году, но спустя четыре годы были обнаружены брак и несоответствия проектных решений.

Экс-финдиректор «Су-848» Ирина Помещикова сообщила, что в одной из схем вывода средств участвовала Екатеринбургская епархия, передает агентство «URA.RU». В самой епархии сообщили, что с 2011 года никаких договоров с назваными фирмами не заключали.

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Места: Россия
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