В Екатеринбурге закрыли две станции метро из-за подозрительного предмета

В метро Екатеринбурга в срочном порядке закрыли две станции, все пассажиры эвакуированы.

По сведениям агентства URA.RU, речь идет о станциях «Ботаническая» и «Чкаловская». Предполагается, что причиной инцидента стал бесхозный чемодан.

Подозрительный предмет был обнаружен в вагоне одного из поездов на конечной станции. В настоящее время с ним работают взрывотехники.