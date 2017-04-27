В Екатеринбурге закрыли две станции метро из-за подозрительного предмета
В метро Екатеринбурга в срочном порядке закрыли две станции, все пассажиры эвакуированы.
По сведениям агентства URA.RU, речь идет о станциях «Ботаническая» и «Чкаловская». Предполагается, что причиной инцидента стал бесхозный чемодан.
Подозрительный предмет был обнаружен в вагоне одного из поездов на конечной станции. В настоящее время с ним работают взрывотехники.
Следующая новость На Эльбрусе ищут двух сорвавшихся альпинистов
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии