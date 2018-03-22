В Екатеринбурге выявили «резиновую» квартиру

В Екатеринбурге местному жителю удалось зарегистрировать в своей квартире 6,8 тысячи мигрантов.

Примечательно, что владелец жилплощади находится под следствием – ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело за незаконную регистрацию 57 человек.

В СКР по региону полагают, что появление «резиновой» квартиры стало результатом халатности со стороны работников миграционной службы. В отношении них и самого хозяина квартиры начата доследственная проверка, сообщает Ura.ru.