В Екатеринбурге совершено вооруженное ограбление банка
В Екатеринбурге неизвестным совершен налет на отделение «Бинбанка». Добычей преступника стали несколько миллионов в рублях и иностранной валюте.
Инцидент произошел накануне вечером. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области РИА «Новости» рассказали, что нападавший был в маске и предположительно вооружен обрезом охотничьего ружья. О пострадавших в результате налета не сообщается.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой). Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, устанавливает свидетелей, проверяет на причастность к налету ранее судимых лиц.
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