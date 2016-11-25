В Екатеринбурге совершено вооруженное ограбление банка

В Екатеринбурге неизвестным совершен налет на отделение «Бинбанка». Добычей преступника стали несколько миллионов в рублях и иностранной валюте.

Инцидент произошел накануне вечером. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области РИА «Новости» рассказали, что нападавший был в маске и предположительно вооружен обрезом охотничьего ружья. О пострадавших в результате налета не сообщается.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой). Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, устанавливает свидетелей, проверяет на причастность к налету ранее судимых лиц.