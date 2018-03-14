В Екатеринбурге школьники спасли жизнь пенсионерам

Двое екатеринбургских школьников помогли пожилой семейной паре выбраться из горящей квартиры.

Заметив дым в окнах одного из жилых домов, подростки поспешили на помощь. Сначала они вместе с хозяевами пытались бороться с огнем, но, поняв, что самостоятельно не справятся, эвакуировали пенсионеров и вызвали спасателей и медиков. До их приезда школьники согревали пожилых людей, отдав им свою одежду.

В школе поступок подростков решили отметить размещением их фотографий на доске почета. В МЧС также пообещали наградить ребят за мужество и пригласили на работу по окончанию школы, передает «ТВ Центр».