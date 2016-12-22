В Екатеринбурге раскрыли нелегальный цех по производству алкоголя

В Екатеринбурге силовики выявили подпольный цех по производству поддельного алкоголя.

В Росалкогольрегулировании РИА ФедералПресс рассказали, что в ходе операции было обнаружено более 11 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, свыше семи тысяч литров спиртосодержащей жидкости, кустарная линия по ее разливу и фальшивые акцизные марки.

Продукция цеха изъята, по факту ее обнаружения проводится административное расследование.