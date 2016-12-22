В Екатеринбурге раскрыли нелегальный цех по производству алкоголя
В Екатеринбурге силовики выявили подпольный цех по производству поддельного алкоголя.
В Росалкогольрегулировании РИА ФедералПресс рассказали, что в ходе операции было обнаружено более 11 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, свыше семи тысяч литров спиртосодержащей жидкости, кустарная линия по ее разливу и фальшивые акцизные марки.
Продукция цеха изъята, по факту ее обнаружения проводится административное расследование.
Следующая новость По факту нападения леопарда на зрительницу в цирке возбудили дело
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии