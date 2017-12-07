В Екатеринбурге РПЦ пытается отсудить здания у колледжей

Екатеринбургская епархия через суд добивается передачи ей трех здания в центре города, в которых находятся образовательные учреждения.

Епархия пытается выселить из упомянутых помещений мужской хоровой, монтажный и экономико-технологический колледжи, уточняет «ФедералПресс».

На стороне РПЦ федеральное законодательство, однако местные власти считают, что оспариваемые церковью здания не относятся к объектам религиозного назначения. Пока им удается сохранить недвижимость за учебными заведениями, но судебное разбирательство еще не закончено.