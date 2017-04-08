В Екатеринбурге прошла акция протеста против строительства храма на пруду

В Екатеринбурге на набережной реки Исеть прошла акция протеста под названием «Обними пруд», которая собрала более полутора тысяч горожан. Поводом к проведению акции послужило решение губернатора Свердловской области построить на месте водоема храм.

Как сообщает агентство URA.RU, на митинг вышли простые жители города, политики, общественники и представители православной церкви. Собеседник агентства пояснил журналисту URA.RU: «Нужно дождаться реакции со стороны инициаторов застройки пруда. Сейчас понятно, что надо продолжать информировать горожан, и комитет будет это делать дальше».

Среди участников акции был замечен выпускник духовной семинарии Виктор Норкин. Он отметил: «В нашем городе маленькая наполняемость храмов. Например, в той же Вознесенской церкви не так много прихожан. А ради полусотни человек строить церковь не стоит».

Акция «Обними пруд» проводится второй раз. Решение о строительстве храма Святой великомученицы Екатерины на месте центрального водоема города было принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в 2016 году.

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