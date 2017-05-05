В Екатеринбурге прокуратура проверяет сообщение о дискриминации школьников
Прокуратура Екатеринбурга начала проверку сообщения СМИ о дискриминации и ущемления прав учащихся школ.
По поступившим в ведомство данным, в ряде образовательных учреждений города ученикам подают в столовых блюда в зависимости от благосостояния их родителей. В результате дети из малообеспеченных семей питаются отдельно от тех, чьи родители в состоянии оплатить улучшенный комплекс блюд.
На сегодня данные факты зафиксированы в двух школах Кировского и Чкаловского районов Екатеринбурга, сообщает РИА ФедералПресс.
Следующая новость В Таджикистане отказались от проведения акции «Бессмертный полк»
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии