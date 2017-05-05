В Екатеринбурге прокуратура проверяет сообщение о дискриминации школьников

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку сообщения СМИ о дискриминации и ущемления прав учащихся школ.

По поступившим в ведомство данным, в ряде образовательных учреждений города ученикам подают в столовых блюда в зависимости от благосостояния их родителей. В результате дети из малообеспеченных семей питаются отдельно от тех, чьи родители в состоянии оплатить улучшенный комплекс блюд.

На сегодня данные факты зафиксированы в двух школах Кировского и Чкаловского районов Екатеринбурга, сообщает РИА ФедералПресс.