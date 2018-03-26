В Екатеринбурге предложили заменить снесенную башню проекцией
Активист из Екатеринбурга предлагает воспользоваться опытом Нью-Йорка.
После разрушения башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке на их месте появилась световая инсталляция. Григорий Русаков считает, что световую проекцию можно поставить и на месте демонтированной телебашни.
Он отметил, что таким образом у местных жителей останется память о сооружении, инсталляция украсит город ночью, к тому же такой проект не потребует больших затрат.
Активист предлагает назвать ее «Стержень Екатеринбурга», передает «ФедералПресс».
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