В Екатеринбурге поступят в продажу «высокохудожественные» носки
В магазинах Екатеринбурга в скором времени появятся в продаже носки с изображением известных картин знаменитых русских авангардистов.
В частности, на носки нанесены полотна Ильи Чашникова, Михаила Лорионова, Казимира Малевича и других. Екатеринбургский журналист Сергей Тонков, основавший бренд, рассказал URA.RU, что в России впервые появятся подобные изделия, хотя во всем мире они уже давно распространены.
«Выбрали направление авангарда, потому что это сейчас модно, его легче адаптировать под носки», - пояснил собеседник издания. Он также добавил, что все необходимые вопросы с Третьяковской галереей улажены. Носки будут продаваться и там, в сувенирных лавках.
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