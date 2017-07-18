В Екатеринбурге поступят в продажу «высокохудожественные» носки

В магазинах Екатеринбурга в скором времени появятся в продаже носки с изображением известных картин знаменитых русских авангардистов.

В частности, на носки нанесены полотна Ильи Чашникова, Михаила Лорионова, Казимира Малевича и других. Екатеринбургский журналист Сергей Тонков, основавший бренд, рассказал URA.RU, что в России впервые появятся подобные изделия, хотя во всем мире они уже давно распространены.

«Выбрали направление авангарда, потому что это сейчас модно, его легче адаптировать под носки», - пояснил собеседник издания. Он также добавил, что все необходимые вопросы с Третьяковской галереей улажены. Носки будут продаваться и там, в сувенирных лавках.