В Екатеринбурге полицейские забыли автомат в кафе

В Екатеринбурге сотрудники ДПС едва не лишились табельного оружия, забыв его в павильоне с шаурмой.

Обнаружив пропажу, они вернулись в кафе, но оружия там уже не было. Оказалось, что его забрал один из посетителей заведения. При этом он не стал скрываться, а оставил свои координаты работникам кафе.

Гражданин вернул полицейским автомат в целости и сохранности, с полным боекомплектом, сообщает агентство URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. По факту инцидента ведется поверка.