В Екатеринбурге полицейские забыли автомат в кафе
В Екатеринбурге сотрудники ДПС едва не лишились табельного оружия, забыв его в павильоне с шаурмой.
Обнаружив пропажу, они вернулись в кафе, но оружия там уже не было. Оказалось, что его забрал один из посетителей заведения. При этом он не стал скрываться, а оставил свои координаты работникам кафе.
Гражданин вернул полицейским автомат в целости и сохранности, с полным боекомплектом, сообщает агентство URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. По факту инцидента ведется поверка.
Следующая новость В России впервые за три года вырос объем продажи лекарств
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии