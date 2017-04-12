В Екатеринбурге подросток забил насмерть охранника жилого дома
В Чкаловском районе Екатеринбурга арестовали 15-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве охранника товарищества собственников жилья (ТСЖ).
Конфликт подростка и охранника произошел 8 марта в одном из подъездов. При обходе дома сотрудник охраны сделал замечания группе подростков о чрезмерном шуме. Конфликт закончился избиением мужчины одним из молодых людей.
Пострадавшего госпитализировали, но 9 апреля он скончался.
В связи со смертью потерпевшего подростку приписывается статья «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», передает РИА Новости.
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