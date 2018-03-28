В Екатеринбурге ограбили отделение Сбербанка

Нападение со взрывом и стрельбой совершено в ночь на 28 марта.

От налета злоумышленников пострадало отделение банка на улице Титова. Согласно предварительным данным, грабителей было двое.

Предполагается, что проникнуть в задние им удалось через окно в торцевой части. После этого они при помощи взрывчатки взломали хранилище.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия через несколько мину тпосле срабатывания сигнализации. По словам очевидцев, между ними и грабителями завязалась перестрелка. Одного злоумышленника задержали, второму вдалось скрыться с похищенными деньгами, сообщает Ura.ru.

В УМВД по Екатеринбургу изданию рассказали, что задержанный ранее уже был судим. В настоящее время с ним проводятся оперативно-следственные действия.