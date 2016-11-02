В Екатеринбурге объявили эпидемию ВИЧ
Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга официально объявило о начале эпидемии ВИЧ в городе.
Как отмечается в материале "РИА Новости", по данным медиков, в городе зарегистрировано 26693 случая заражения ВИЧ-инфекцией, что составляет почти 2 процента населения Екатеринбурга.
Кроме того, на учете состоят 774 ребенка. Самый высокий уровень заболевания зарегистрирован в Железнодорожном районе Екатеринбурга, на втором месте следует Ленинский район, а замыкает тройку лидеров Кировский район города.
Согласно официальным данным, в Екатеринбурге больше всего случаев инфицирования произошло «наркотическим» путем, однако сейчас рост заболеваемости происходит за счет полового пути передачи инфекции.
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