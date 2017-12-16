В Екатеринбурге образовались аномальные очереди на «Почте России»

В одном из отделений «Почты России» в Екатеринбурге в течение месяца собираются большие очереди. Причиной такого ажиотажа называют закрытие на ремонт другого почтового отделения.

Корреспондент агентства «URA.RU» рассказал: «Одно отделение фактически работает за два. Говорят, что сделать ничего не могут — отделение отремонтируют только в новом году».

Руководитель направления по корпоративным коммуникациям «Почты России» по УрФО Анна Первушина сообщила, что ситуация находится на контроле у руководства. Очереди она объяснила переездом соседнего отделения почты. Она добавила, что для решения ситуации на место была направлена бригада почтовых работников и выделены дополнительные кадры для выдачи почтовых отправлений.

Ранее «Почта России» перехватила посылку, в которой находился австрийский пистолет марки Glock.