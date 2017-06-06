В Екатеринбурге неизвестные избили депутата
Депутат Заксобрания Екатеринбурга Дмитрий Ионин пострадал в результате уличного нападения.
По словам свидетелей инцидента, парламентарий подвергся нападению во дворе дома. Злоумышленников было несколько. Они сбили Ионина на землю нанесли несколько ударов, в том числе ногами, а затем скрылись на поджидавшем их автомобиле, сообщает URA.RU.
Жизни депутата ничего не угрожает. Сам он комментировать произошедшее отказался, заявив, что сначала хочет разобраться в том, «кто и зачем нападал».
По данным агентства, Ионин является одним из вероятных кандидатов на пост главы Свердловской области.
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